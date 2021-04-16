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الطقس: ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

16 نيسان / أبريل 2021 08:47

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع  آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو يوم غد السبت، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية، ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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