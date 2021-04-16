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مواجهات في القدس لليوم الثالث على التوالي

الاحتلال يعتقل 8 شبان من المسجد الأقصى

16 نيسان / أبريل 2021 10:12

مواجهات في القدس
مواجهات في القدس

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، 8 شبان من داخل المسجد الاقصى عقب اقتحام المصلى القبلي والساحات الخارجية للمسجد في محاولة لإخراج المصلين منه.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة أحياء مقدسية وتحديدا في نقاط القدس القديمة، وتجددت هذه المواجهات قرب باب العامود لليوم الثالث على التوالي إثر قمع الاحتلال الشبان المتواجدين بالقنابل الصوتية واستفزازات شرطة الاحتلال للمقدسيين، وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، حيث اختطف مستعربون شابا من منطقة باب العامود، بحسب شهود عيان.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين قرب باب الساهرة بالضرب والدفع، وأجبرتهم على المغادرة بالقوة، وسط انتشار شرطي في المكان.
 
وزعمت قناة "كان" العبرية، صباح الجمعة، إن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، والمصلين بعد التراويح في المسجد الأقصى، مستمرة منذ مساء اليوم الأول من رمضان. 

وفي السياق، ذكرت القناة السابعة العبرية، أن شرطة الاحتلال، قررت تعزيز قواتها في محيط المسجد الأقصى، استعدادًا لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

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