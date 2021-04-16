11 حالة وفاة و1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 11 حالة وفاة و1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3302 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 88304 إصابة بينها 20928 حالة نشطة، وتم تسجيل 1205 حالة تعافي، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 66648 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 728 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 284.

وبينت الوزارة أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32797 شخصًا.