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تقرير: الاحتلال يستعد لمواجهة مع غزة وحماس تواصل التطوير

16 نيسان / أبريل 2021 04:35

غزة – الرأي

قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال يواصل الاستعداد للمواجهة القادمة في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، رغم الهدوء النسبي الذي شهدته الجبهة خلال الأشهر الأخيرة.
 
ونقلت القناة العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن ضباط العمليات والاستخبارات في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، وصفوا خطة القتال الجديدة والمتقدمة للجيش ضد قطاع غزة، أن مستوى دقة الهجمات فيها سيصل إلى مستوى استهداف غرفة معينة داخل منزل، حيث يتواجد الهدف.
 
وأشارت إلى أنه سيكون من الممكن مهاجمة مئات الأهداف في قطاع غزة خلال وقت قصير، وفق وصف ضباط العمليات والاستخبارات في جيش الاحتلال.
 
من جهة أخرى، ذكرت القناة العبرية أن التقييم السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" خلص إلى أنه على الرغم من أزمة كورونا في قطاع غزة، إلا أن حماس تواصل مراكمة وبناء قوتها العسكرية.
 
وقال العميد "ر": "غزة هي الساحة الأكثر تعقيداً في العالم، ولا توجد ساحة أخرى مثلها، لا شك أنهم يعاظمون قوتهم وفي المواجهة القادمة سنشهد إطلاقاً كثيفاً للصواريخ على نطاق أوسع".

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