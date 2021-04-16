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القسام تزف القائد "عثمان" أحد منفذي عملية التلة الفرنسية

16 نيسان / أبريل 2021 04:40

غزة – الرأي

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد أحد منفذي عملية التلة الفرنسية من مخيم جباليا شمال القطاع، والذي توفي متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

ونعت كتائب القسام في بيانها  العسكري القائد القسامي المجاهد "صلاح مصطفى عثمان"(50 عاماً) من مسجد "إسماعيل أبو القمصان" بمخيم جباليا شمال القطاع، والذي توفي اليوم الجمعة 04 رمضان 1442هـ الموافق 16/04/2021م متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

وقالت الكتائب في بيانها:" شهيدنا المجاهد ملقب بـ "الشهيد الحي"، وهو أحد أبطال عملية التلة الفرنسية عام 1993م التي احتجز خلالها مع إخوانه حافلةً صهيونيةً، وأخذوا من بداخلها رهائن بهدف مبادلتهم بأسرى في سجون الاحتلال، إلا أنهم اشتبكوا مع قوات الاحتلال فأصيب شهيدنا في العملية إصابةً خطيرةً أدت إلى شلله، فيما استشهد كل من المجاهدَيْن ماهر أبو سرور ومحمد الهندي".

وتابعت "غداة يوم الأسير الفلسطيني القائد عثمان وأحد أصحاب السبق ممن كان لهم سهم في العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال".

وأضافت "مضى مجاهدنا "أبو عماد" إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً، ونسأل الله أن يتقبله وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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