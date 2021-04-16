حمدان: نتنياهو يماطل ولا يريد دفع ثمن صفقة التبادل

بيروت - الرأي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن حركته ستفعل كل شيء من إنجاز عملية الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

ولفت حمدان في لقاء مع قناة الأقصى الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال يحاول التدخل في الانتخابات الفلسطينية العامة بأشكال وأنماط مختلفة.

وأكد أن حركته سنفعل كل شيء ممكن لإنجاز الانتخابات في القدس"، مشيرا إلى انزعاج الاحتلال من إجراء الانتخابات لأنها ستعيد بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأشار حمدان إلى أن الشعب لن يعبأ بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي وسيتجه صوب الخيار الطبيعي الذي يقلق منه على مشروعه.

وشدد على أنه لا انتخابات بدون القدس، داعيا إلى خوض المعركة لإجرائها هناك ومشاركة المقدسيين فيها.



وفي سياق آخر أوضح حمدان أن اختيار اسم قائمة القدس موعدنا هو عنوان واضح أننا في نهاية المطاف سنحرر القدس.



وحول ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أكد القيادي بحماس أن هؤلاء المعتقلين لم يفعلوا أي شيء سوى دعم شعبهم ومقاومتهم، وهناك أكثر من ستين معتقلا فلسطينيا في السعودية دون جُرم يستحق الاعتقال.



وفي موضوع صفقة التبادل، قال حمدان:" إن الاحتلال يماطل في التوصل لصفقة تبادل لأن نتنياهو لا يريد دفع ثمن سياسي، ونحن نؤكد أن أسرى العدو لن يروا النور حتى يخرج أسرانا من سجون الاحتلال".