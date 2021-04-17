الطقس: موجة حارة وجافة تضرب فلسطين حتى الثلاثاء

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في معظم المناطق، حار جدا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية، ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بتعمق آخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو، يوم الاثنين، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تنحسر الموجة الحارة، الثلاثاء المقبل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وبقاء الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الأحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.