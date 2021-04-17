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إحذر 6 أطعمة تعرض صحة أمعائك للخطر

17 نيسان / أبريل 2021 09:44

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الحفاظ على صحة الأمعاء أمر بالغ الأهمية لدرجة أن خبراء الصحة يشددون على أهمية تصحيح أمعائك لضمان صحة كل شيء آخر، لذلك من المهم معرفة الأطعمة التى تضر بصحة الأمعاء ومحاولة تجنبها قدر الإمكان حتى لا تتسبب فى تدمير أمعائك، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".
  
تحتوى الأمعاء الصحية على بكتيريا وخلايا مناعية صحية تمنع العوامل المعدية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، حيث تتواصل الأمعاء السليمة أيضًا مع الدماغ من خلال الأعصاب والهرمونات مما يساعد فى الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية، لذلك من المهم الحفاظ على سلامة الأمعاء من خلال انتقاء ما نتناوله من أطعمة بما لا يضر بصحتها والإخلال بوظيفتها.
 

- فيما يلى.. الأطعمة غير الصحية للأمعاء وتقتل ميكروبات الأمعاء الجيدة:

 
1- الأطعمة المصنعة، حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن الأطعمة المصنعة قد تسبب متلازمة الأمعاء المتسربة والتى بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.
 
2- الأطعمة الغنية بالدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة فى اللحوم الدهنية والزبدة والجبن، قد تؤثر على تنوع ووفرة بكتيريا الأمعاء الجيدة.
 
3- الأطعمة المقلية، تترسب فى البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم ما يترتب عليه الإصابة بحموضة المعدة والارتجاع.
 
4- الأطعمة عالية السكر، حيث أن السكر يُحفز عمل البكتيريا الضارة فى الأمعاء مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات خطيرة فى الأمعاء.
 
5- الصودا الدايت، حيث أظهرت الدراسات أن المُحليات الصناعية التى تُستخدم فى بعض المشروبات الغازية يمكن أن تغير تجمعات الكائنات الحية الدقيقة فى الأمعاء، كما أن الكربونات فى الصودا قد تؤدى إلى الانتفاخ والتجشؤ.
 
6- اللحوم الحمراء، حيث وجدت بعض الدراسات أنه عندما يختلط الكارنيتين وهو مركب موجود فى اللحوم الحمراء مع بكتيريا الأمعاء فإنه يتسبب فى تكوين أكسيد ثلاثى ميثيل أمين (TMAO)، حيث أن المستويات العالية من هذا الأكسيد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.
 
  تشمل العلامات التى تدل على وجود خلل فى الأمعاء، ما يلى:

 
1- الشعور باضطراب فى المعدة.
 
2- اتباع نظام غذائى يحتوى على الكثير من السكريات
 
3- تغيرات غير مبررة فى الوزن
 
4- اضطرابات فى النوم أو الشعور بالتعب المستمر
 
5- تهيج الجلد

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