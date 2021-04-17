الصحة: 10 وفيات و1318 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1318 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1000 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وذكرت خلال التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها أجرت 3764 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 89622 إصابة، والحالات النشطة 21236 حالة، والمتعافين 67648 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 738 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 289 حالة.

وفيما يخصي التطعيمات قالت إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخصاً، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 32797 شخصاً.