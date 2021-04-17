التعليم بغزة تُعلن انطلاق برنامج التمكين والتميز يوم غد الأحد

غزة-الرأي

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة استعداداتها لبدء برنامج التمكين والتميز لطلبة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة والذي سينطلق يوم غد الأحد الموافق 18/ إبريل 2021.

وسيتم افتتاح (٦٣) مركزاً بشكل استثنائي لاستقبال طلبة الثانوية العامة فقط للاستفادة من هذا البرنامج التعليمي وجاهياً، مع العلم أن المدارس الحكومية التي لا يُطبّق بها البرنامج ستكون مغلقة، والتعليم الوجاهي لباقي المراحل الدراسية لايزال متوقفاً مؤقتاً بسبب جائحة كورونا.

ويتمثل برنامج التمكين والتميز في تقديم شروحات ودروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات سابقة وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.

ويهدف هذا البرنامج النوعي الذي تنفذه وزارة التعليم بغزة إلى الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق امتحانات التوجيهي.

وسيتلقى الطلبة خلال هذا البرنامج مواداً تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج والبنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.

وستكون الدروس لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ).

للحصول على المادة الدراسية الدخول للرابط التالي:

http://rawafed.edu.ps/.elearning/test/2021/exam-12.html

مراكز التمكين والتميز في المديريات:

مديرية شمال غزة:

١- مدرسة الفالوجة الثانوية

٢- مدرسة تل الزعتر الثانوية

٣- مدرسة عوني الحرتاني الثانوية

٤- مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية

٥- مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية

٦- مدرسة أحمد الشقيري الثانوية

٧- مدرسة مهدية الشوا الثانوية

٨- مدرسة عثمان بن عفان الثانوية

٩- مدرسة أسامة بن زيد الثانوية

١٠- مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية

١١- مدرسة تل الربيع الثانوية

١٢- مدرسة الكويت الثانوية

مديرية شرق غزة:

١- مدرسة يافا الثانوية للبنين

٢- مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين

٣- مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين

٤- مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات

٥- مدرسة الزهراء الثانوية للبنات

٦- مدرسة دلال المغربي الثانوية للبنات

مديرية غرب غزة:

١- مدرسة التقوى (ذكور)

٢- مدرسة حسن الحرازين (ذكور)

٣- مدرسة الكرمل ( ذكور)

٤- مدرسة زهرة المدائن (إناث)

٥- مدرسة بشير الريس (إناث)

٦- مدرسة بلقيس اليمن (إناث)

مديرية الوسطى:

١- مدرسة العز بن عبد السلام الثانوية

٢- مدرسة العروبة الثانوية

٣- مدرسة خالد بن الوليد الثانوية

٤- مدرسة شهداء دير البلح الثانوية

٥- مدرسة المنفلوطي الثانوية

٦- مدرسة البريج الثانوية

٧- مدرسة ممدوح صيدم الثانوية

٨- مدرسة شهداء المغازي الثانوية

٩- مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية

١٠- مدرسة مريم بنت عمران الثانوية

١١- مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية

مديرية شرق خانيونس:

١- مدرسة عيلبون الثانوية

٢- مدرسة بني سهيلا الثانوية

٣- مدرسة المعري الثانوية

٤- مدرسة شهداء خزاعة الثانوية بنات

٥- مدرسة الخنساء الثانوية

٦- مدرسة شهداء بني سهيلا الثانوية بنات

٧- مدرسة أم سلمة الثانوية

٨- مدرسة إحسان الأغا الثانوية

٩- مدرسة المتنبي الثانوية

١٠- مدرسة شهداء خزاعة الثانوية بنين

١١- مدرسة المتنبي الجديدة الثانوية

١٢- مدرسة القرارة الثانوية

١٣- مدرسة جنين

مديرية غرب خانيونس:

١- مدرسة خالد الحسن الثانوية

٣- مدرسة هارون الرشيد الثانوية

٣- مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية

٤- مدرسة الإسراء الثانوية

٥- مدرسة خانيونس الثانوية للبنات

٦- مدرسة عكا الثانوية

٧- مدرسة فاروق الفرا الثانوية

٨- مدرسة بيت المقدس الثانوية

مديرية رفح:

١-مدرسة بئر السبع الثانوية

٢- مدرسة الدوحة الثانوية

٣- مدرسة شفا عمرو الثانوية

٤- مدرسة القدس الثانوية

٥- مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية

٦- مدرسة القادسية الثانوية

٧- مدرسة شهداء رفح الثانوية