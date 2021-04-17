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وزارة التعليم بغزة توضح مصير الفصل الدراسي الثاني

17 نيسان / أبريل 2021 02:41

غزة – الرأي:

أكد مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة، "محمود مطر"، أنه من المبكر الحديث عن إنهاء الفصل الدراسي، مع استمرار الوزارة بمتابعة الحالة الوبائية في غزة.

وقال مطر خلال حديثه لإذاعة الأقصى "في ضوء تطور الحالة الوبائية سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبيناً أنه لم يعلن عن تعطيل الدراسة إنما الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد، وعند تحسن الحالة الوبائية سيتم العودة للتعليم الوجاهي".

وأوضح أن المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الرابع لها حساسية لأنها مرحلة تأسيس وتحتاج توسيع الإدراك وهذا عبء على أولياء الأمور، ويوجد تقييم بشكل مستمر لما يبذل من جهود خاصة وأن هذه المرحلة لا يوجد بها امتحانات، وسيتم إعطاء الأولوية لهذه الصفوف في حال عاد التعليم الوجاهي.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس بشكل جدي وتنسق مع مؤسسات شريكة لتجهيز برنامج تعويضي لطلبة الصفوف الأولى في الإجازة الصيفية، لأن اختصار المهارات بهذه الصفوف صعبة جدا ويحتاجها الطالب لأنها مرحلة تأسيسية لحياته العلمية.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الجهات المانحة بتوزيع جهاز "تابلت" لبعض الطلبة ولدينا أعداد كبيرة من الطلبة ممن لديهم احتياج، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وجدنا أن أكثر من 40 ألف طالب يصنفون بالأشد فقراً، لذلك الوزارة فعلت قنوات مختلفة للتعليم عن بعد، وكل ما يمكن توفيره قليل أمام ظروف المواطنين.

وبخصوص الثانوية العامة، قال مطر إنها مرحلة مهمة وغداً سيتم إطلاق مشروع اسمه التمكين والتميز وسيستفيد منه أكثر من 10 آلاف طالب في مراكز مختلفة، وسيتم مراجعة المنهاج وجاهياً ثم سيتقدم الطلاب لامتحان تجريبي، ويوجد قرار لدى الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بغض النظر عن تطور الحالة الوبائية.

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