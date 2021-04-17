الزراعة تتشر تعليمات للمزارعين لتفادي موجة الحر

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، جملة من الإجراءات الوقائية للمزارعين لتفادي موجات الحر في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني، وهذه أبرز الإجراءات:

أولاً قطاع الانتاج النباتي:

الزراعة المحمية أولًا:

_ينصح بالري صباحا أو مساء على فترات متقاربة.

_ينصح بتفادي الري في ساعات الظهيرة.

_ ينصح بعدم التسميد خلال فترة موجة الحر لتفادي تأثيرها الضار على النباتات.

_لتوفير رطوبة جوية وتخفيض درجة الحرارة داخل البيوت البلاستيكية يفضل الري الضبابي في ساعات النهار فقط.

_ ينصح باستخدام الري الضبابي عند ارتفاع درجة الحرارة في ساعات النهار فقط.

_ينصح بالري بكمية من 60-70% من السعة الحقلية أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

_ ينصح بري للبندورة عند قراءة تنشوميتر من 25-35 سنتيبار والخيار من 20-25 سنتيبار.

_ ينصح بتفقد النقاطات لتفادي تسكيرها وعدم وصول المياه للنباتات.

_ ينصح بتظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد أو التراب.

_ ينصح بإجراء عملية غسيل للشبك (الريشت) من الداخل لزيادة التهوية.

_ينصح بعدم إغلاق البيوت بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات ( عدم إنزال المناولات).

_لتفادي سقوط أزهار البندورة ينصح الري على فترات متقاربة صباحا.

_ لتفادي سقوط أزهار البندورة يفضل تزحيف النباتات بحيث أن لا يزيد ارتفاع النباتات عن 1.5متر.

ثانيًا: الزراعة المكشوفة:

_ ينصح بري الخضار المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعلى فترات متقاربة.

_ ينصح بعدم التسميد أثناء فترة موجة الحر لتأثيرها الضار على النباتات.

ثالثاَ: الخضار البعلية:

_ينصح باستخدام أسلوب الري التكميلي مساءا لري الأشتال خلال موجة الحر.

_ينصح بإزالة ومقاومة الأعشاب بين الأشتال.

_ ينصح بعزق التربة حول الأشتال لتقليل فقد المياه من التربة.

_ينصح بتظليل الثمار ببقايا النباتات وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشر.

رابعًا: الأشجار المثمرة:

_ ينصح باستخدام أسلوب الري التكميلي مساء لري الأشجار خلال موجة الحر.

_ينصح بإزالة الأعشاب الجافة من تحت الأشجار لتفادي الحريق.

_ينصح بتظليل الثمار وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

خامسًا: المناحل:

للتقليل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة يجب على النحالين ما يلي:

_توسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخل الخلية.

_ تقريب النحل من الأماكن المظللة تحت الأشجار.

_وضع الغذايات فوق العاسله لعزل العاسله عن الجو الحار المحيط.

_ توفير مصدر مياه نظيف، قريب ومتجدد، لعدم اجهاد النحل بالبحث عن مصادر مياه في الطقس الحار.

_رش الماء البارد على أرضية المنحل في ساعات الظهيرة، أثناء موجات الحر.

_إزالة جميع البراويز الزائدة عن حاجة النحل خوفا من انصهارها، وبالتالي خسرانها ، وخوفا من إضعاف الخلايا.

ثانيا:قطاع الانتاج الحيواني:

أهم الإجراءات الوقائية لتفادي موجات الحر في مزارع المجترات (الابقار والأغنام):

1- يجب طلاء خزانات المياه باللون الأبيض ووضع مكعبات من الثلج في حالة ارتفاع درجات الحرارة الي الدرجة القصوى.

2- يجب وضع هوايات داخل مزارع الابقار لتلطيف الجو وكذلك جهاز ضخ الماء على شكل ضباب.

3- عدم تزاحم الحيوانات داخل المزرعة وزيادة المساحة بين الحيوانات لتقليل الاجهاد الحراري.

4- وضع مشارب الماء في مكان مظلل وبارد بعيد عن اشعة الشمس لتفادي سخونة المياه.

5- وضع الحيوانات القريبة من الميلاد والمواليد في أماكن باردة مع توفير المياه باردة مع وضع فيتامين c لتقليل الاجهاد الحراري.

6- في حالة هبوب رياح الخماسين يجب اغلاق ستائر المزرعة وتشغيل نظام الرش فوق سطح المزرعة.

7- جز صوف الاغنام وعمل مغطس مائي مع مادة مطهرة لقتل الحشرات الضارة.

8- تقديم الاعلاف المركزة في الصباح الباكر وبعد العصر ووضع الاعلاف الخضراء للحيوانات.

9- يجب تلقيح الحيوانات في ساعات الصباح الباكر او في ساعات المساء حتى تتم عملة التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.

10- يجب عدم إعطاء التطعيمات في وقت الظهيرة ويجب إعطائها في ساعات المساء.

أهم الإجراءات الوقائية لتفادي موجات الحر في مزارع الدواجن:

1- التقليل من أعداد الطيور المرباه مقارنة بباقي فصول السنة بنسبة 20-25% ودهان السقف باللون الابيض لعكس اشعة الشمس التي تسقط عليه او تغطية السقف بجريد النخل او وضع شوادر علوية بارتفاع 1 متر ورشها بالمياه وذلك لتجنب تعرض السقف لأشعة الشمس المباشرة.

2- دهان خزانات المياه والتوصيلات باللون الابيض او تغطيتها بالخيش المبلول وترطيبه باستمرار او محاولة وضع خزانات المياه داخل المزرعة وإذا أمكن تبريد المياه داخل الخزان بوضع مكعبات الثلج فيها.

3- تقليل سماكة الفرشة بحيث لا تزيد عن 5 سم.

4- تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر، ورفع المعالف من أمام الطيور عند بدء ارتفاع درجة الحرارة مع إعادتها عند انكسار موجة الحر.

5- زيادة عدد السقَّايات، مع رفع مستوى الماء فيها لتمكين الطائر من ترطيب جسمه خصوصاً العرف والدلايات.

6- تشغيل المراوح إن وجدت، وحتى بعد انحسار موجة الحر في ساعات المساء لكي يتمكن الطائر من التخلص من الحرارة المختـزنة في جسمه.

7- تشغيل الرشَّاشات ويفضل الرشاشات الضبابية لنثر المياه فوق الطيور بصورة متقطعة (دقيقة كل 10 دقائق)، وفي مزارع الدجاج البيَّاض نظرا لارتفاع الأقفاص عن الأرضية يستحسن تركيب رشَّاشات فوق السقف لتبريده على أن يتم تسريب الماء النازل منها على ستائر الخيش الجانبية لترطيبها.

8- إضافة فيتامين C لماء الشرب بمعدل 1 جم/ لتر، ويفضل بيوم واحد قبل موجة الحر.

9- عند هبوب رياح الخماسين يجب إغلاق فتحات التهوية في الجهة التي يدخل منها الهواء الساخن وتركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء.

10- يفضل زراعة الأشجار المظللة حول المزرعة وذلك لتلطيف الجو المحيط بالمزرعة والتبريد على الطيور.