الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدًا

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة على محافظات الوطن، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجة مئوية، ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ًالى صاف، ودافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، تتعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجة مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج..

فيما تبدأ الموجة الحارة بالانحسار، الثلاثاء المقبل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وبقاء الجو حارا في معظم المناطق، وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الأحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.