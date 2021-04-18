اليوم ...الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة قد تسبب العمى

حذر ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، من ظاهرة فلكية نادرة ستحدث اليوم السبت ومن الممكن أن تسبب العمى.

وبحسب بيان نشره رئيس الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن الكرة الأرضية اليوم، السبت 17 إبريل/ نيسان، ستشهد مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى “الاحتجاب”.

وأوضح أبو زهرة أن هذه الظاهرة تأتي بعد 5 أيام من وصول القمر منزلة الاقتران، مشيرا إلى أنه سيكون مضاء بنسبة 24%، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق، كون القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن تؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى، لذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.

وعن مناطق رؤية تلك الظاهرة أوضح أن الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند، عبر بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام، أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبه الجزيرة العربية، والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار، ما يعني أن الاحتجاب غير مرئي بالعين المجردة، أما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.

ولفت رئيس الجمعية الفلكية إلى أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب (اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر، كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.

وأوضح أنه لا يمكن رصد الاحتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين للراصد على أحد جوانب الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض.

وعن موعد حدوث هذا الاحتجاب في مدن الممكلة العربية السعودية قال أبو زهرة إنه سيحدث في مكة مابين الساعة (13:50 – 15:00) والمدينة (14:03 – 14:51)، والرياض (14:07 – 15:22)، وجدة (13:50 – 14:58)، والدمام (14:18 – 15:31)

وعن العواصم العربية الأخرى أكد أنه سيكون حسب التوقيت المحلي، ففي أبوظبي (16:51- 15:17)، المنامة (14:18 – 15:33)، الكويت (14:37 – 15:59)، مسقط ( 15:24 – 17:06 )، الدوحة (14:15 – 15:38)، الخرطوم (12:27 – 13:38)، صنعاء (13:36 – 15:18)، مقديشو (13:25 – 14:59)، جيبوتي ( 13:27 – 15:11).