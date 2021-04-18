مستشفى الأوروبي يستخدم تقنية المنظار المستحدثة لعلاج مرضى "كورونا"

غزة- الرأي

كشف د.صابر الصرفندى استشاري الأمراض الصدرية والمناظير بمجمع ناصر الطبى، عن استخدام تقنية المنظار لتحسين فرص العلاج والشفاء للحالات الحرجة جدا من مرضى كوفيد19 فى أقسام العناية المركزة بمستشفيات قطاع غزة خاصة وأن هذا الفيروس بطفراته الجديدة يلتهم رئتيهم بصورة شرسة.

وأعلن عن وصول مستشفى غزة الأوروبي ١٥٠ منظار للقصبات الرئوية ذات الاستخدام الواحد من خلال الإدارة العامة للتعاون الدولى بوزارة الصحة، مؤكدا حداثة هذه التقنية لخدمة مرضى كوفيد، خاصة للموصولين بأجهزة التنفس الصناعي والذين يعانون من افرازات سميكة تؤدي لانكماش أجزاء من الرئة.

وأفاد د.الصرفندى خلال لقاء اعلامى، أن هذه المناظير تساعد الطواقم الطبية بإجراء عملية الغسيل الرئوي وازالة هذه الافرازات، بالإضافة الي إمكانية اخذ عينات من غسيل الحويصلات الهوائية لإستثناء الالتهابات البكتيرية الثانوية والالتهابات الفطرية، لافتا إلى اجراء منظار واحد الخميس الماضى، عبر هذه التقنية الجديدة وذلك في مستشفى الأوروبي والتى أسهمت في علاج هذه الشريحة الحرجة من المرضى.

وقال د.الصرفندى، إن هذه التقنية يمكن استخدامها أيضا في حالات التنبيب الرغاوي الصعب حيث الحالات التى يكون فيها وضع أنبوبة التنفس الصناعي صعب وبالتالي يتم استخدام المنظار لتسهيل المهمة.

وحول استخدام هذه التقنية الآن فى مستشفيات وزارة الصحة، أوضح د.الصرفندى أن هذه التقنية موجودة منذ زمن في الخارج وتم إدخالها لقطاع غزة لمساعدة أطباء العناية المركزة في مستشفى الأوروبي لتحسين فرص الشفاء للحالات الحرجة جدا وإنقاذ حياتها، موجها شكره للدكتور وليد الصالحي استشاري طب التخدير والعناية المركزة ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الأوروبي، على جهده المبذول فى علاج هؤلاء المرضى.