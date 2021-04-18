التعليم تبدأ تنفيذ برنامج التمكين والتميز لطلبة التوجيهي

غزة - الرأي

تبدأ وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنفيذ برنامج التمكين والتميز لطلبة الثانوية العامة في كافة محافظات القطاع.

وقالت الوزارة، إنه سيتم استقبال الطلبة في 63 مركزًا بشكل استثنائي للاستفادة من البرنامج التعليمي الوجاهي، وذلك بعد إنهاء الاستعدادات الخاصة بذلك ضمن إجراءات الوقاية، كما أعلنت الوزارة.

وأشارت إلى أن التعليم الوجاهي سيبقى متوقفًا بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا.

وذكرت أنه سيتم خلال البرنامج الجديد تقديم شروحات ودروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة، بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات سابقة، بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق امتحانات التوجيهي، كما ذكرت الوزارة.

وسيتلقى الطلبة خلال هذا البرنامج موادًا تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج والبنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.