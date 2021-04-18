وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطالب بالإفراج عن 25 صحفيًا معتقلًا بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية اليوم ...الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة قد تسبب العمى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين بعد خروجه من الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين شرق البريج وكالة الرأي الفلسطينية "أصداف" بـ25 مليون دولار.. ما سبب قيمتها المرتفعة؟ وكالة الرأي الفلسطينية تحديث متصفح Microsoft Edge لضمان الخصوصية والأمان للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار جهاز على شكل ساعة يحلل العرق ويكشف عن خطورة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تسجيل الدخول إلى Goodreads على سطح المكتب
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

التعليم تبدأ تنفيذ برنامج التمكين والتميز لطلبة التوجيهي

18 نيسان / أبريل 2021 10:10

غزة - الرأي

 تبدأ وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنفيذ برنامج التمكين والتميز لطلبة الثانوية العامة في كافة محافظات القطاع.

وقالت الوزارة، إنه سيتم استقبال الطلبة في 63 مركزًا بشكل استثنائي للاستفادة من البرنامج التعليمي الوجاهي، وذلك بعد إنهاء الاستعدادات الخاصة بذلك ضمن إجراءات الوقاية، كما أعلنت الوزارة.

وأشارت إلى أن التعليم الوجاهي سيبقى متوقفًا بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا.

وذكرت أنه سيتم خلال البرنامج الجديد تقديم شروحات ودروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة، بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات سابقة، بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق امتحانات التوجيهي، كما ذكرت الوزارة.

وسيتلقى الطلبة خلال هذا البرنامج موادًا تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج والبنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟