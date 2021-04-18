23 وفاة و466 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 23 حالة وفاة و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1131 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1051 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 90088 إصابة بينها 20178 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى69149 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 761.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 421 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 305.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 33023 شخصًا.