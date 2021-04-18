وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تفتتح مسجد عباد الرحمن وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفتتح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح ينفذ (23) أسبوعاً دعوياً في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى في رمضان.. كورونا وعذاب ووجع الغياب عن الأحباب وكالة الرأي الفلسطينية شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد عدداً من مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ حملة لرش الأعشاب بمقابر محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2807) الاحد 18/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 23 وفاة و466 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية ليوم الأحد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف تؤكد على استمرار منع إقامة صلوات الجنازة في المساجد

18 نيسان / أبريل 2021 11:57

الأوقاف تؤكد على استمرار منع إقامة صلوات الجنازة في المساجد
الأوقاف تؤكد على استمرار منع إقامة صلوات الجنازة في المساجد

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، استمرار منع إقامة صلاة الجنازة في المساجد والأماكن المغلقة، نظرًا لما تشهده من ازدحام ومخالفة لإجراءات السلامة خاصة في ظل تزايد انتشار وباء كورونا وازدياد حالات الإصابة اليومية.


وطالبت الأوقاف المواطنين بأداء صلاة الجنازة في الساحات العامة والمناطق المفتوحة، وذلك مباشرة بعد التغسيل والتكفين، مع الإسراع والتعجيل في دفن المتوفى وعدم انتظار مواعيد الصلوات المفروضة.


وشددت على ضرورة الاقتصار في أداء صلاة الجنازة والتشييع بمن حضر من الأقارب والأصدقاء مع الأخذ بكافة إجراءات السلامة والوقاية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد، وعدم التحشيد أو دعوة الناس لشهود الجنازات، وعدم فتح بيوت للعزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتاحة.


وقالت الوزارة: "الواجب الشرعي يقتضي المحافظة على الأنفس والأرواح، والأخذ بكل الإجراءات المشروعة التي تسهم في تطويق الوباء والحد من انتشاره، خاصة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟