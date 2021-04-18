الأوقاف تؤكد على استمرار منع إقامة صلوات الجنازة في المساجد

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، استمرار منع إقامة صلاة الجنازة في المساجد والأماكن المغلقة، نظرًا لما تشهده من ازدحام ومخالفة لإجراءات السلامة خاصة في ظل تزايد انتشار وباء كورونا وازدياد حالات الإصابة اليومية.



وطالبت الأوقاف المواطنين بأداء صلاة الجنازة في الساحات العامة والمناطق المفتوحة، وذلك مباشرة بعد التغسيل والتكفين، مع الإسراع والتعجيل في دفن المتوفى وعدم انتظار مواعيد الصلوات المفروضة.



وشددت على ضرورة الاقتصار في أداء صلاة الجنازة والتشييع بمن حضر من الأقارب والأصدقاء مع الأخذ بكافة إجراءات السلامة والوقاية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد، وعدم التحشيد أو دعوة الناس لشهود الجنازات، وعدم فتح بيوت للعزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتاحة.



وقالت الوزارة: "الواجب الشرعي يقتضي المحافظة على الأنفس والأرواح، والأخذ بكل الإجراءات المشروعة التي تسهم في تطويق الوباء والحد من انتشاره، خاصة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة".