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و563 حالة تعافٍ

11 وفاة و522 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

18 نيسان / أبريل 2021 12:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 11 حالة وفاة و522 إصابة جديدة بفيروس كورونا و563 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة هي كالتالي: "الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، نابلس 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 61، سلفيت 24، أريحا والأغوار 13، نابلس 177، جنين 76، طوباس 25، قلقيلية 9، الخليل 51، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 69".

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 24، سلفيت 3، أريحا والأغوار 7، نابلس 106، جنين 154، طوباس 19، قلقيلية 34، الخليل 70، ضواحي القدس 6، بيت لحم 37، رام الله والبيرة 103".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 170 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 493 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159976، بينهم 23630 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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