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أوقاف غزة تُنفذ سلسلة من الأنشطة العلمية الإلكترونية

18 نيسان / أبريل 2021 12:26

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غزة-الرأي

نفذت مديرية أوقاف غزة دورة شرح" متن سفينة النجاة" في الفقه الشافعي، ومجلس قراءة كتاب "فضائل رمضان" للإمام ابن أبي الدنيا، ومجلس أحاديث كتاب "الصيام" من كتاب بلوغ المرام للحافظ أبن حجر العسقلاني, بمشاركة 200 طالب وطالبة من داخل قطاع غزة ومن دول عربية وأجنبية أخرى عبر برنامج الزوم.
بدوره أشاد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة بجهود قسم الدعوة والإرشاد التي تعزز نشر العلوم الدينية المتعددة، وتساهم في تنشئة الأجيال تنشئة إسلامية وفق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية.
يذكر أن المجلس الأول قام بشرحه فضيلة الشيخ عماد مصباح الداية وقرأ المتن وأجاز به المشاركين فضيلة الشيخ أمجد زهير نجم، فيما شرح المجلس الثاني فضيلة الشيخ مؤمن الدالي وأجاز المشاركين بأسانيده إلى الإمام ابن أبي الدنيا، في حين أن المجلس الثالث شرحه الشيخ محمد البنا وقرأ الأحاديث وأجاز بها المشاركين الشيخ أمجد زهير نجم.
 

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