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تستهدف 750 من المهندسين

صندوق الخير في نقابة المهندسين يطلق مشاريع خيرية برمضان

18 نيسان / أبريل 2021 12:29

نقابة المهندسين: إطلاق مشاريع خيرية تستهدف 750 مهندساً
نقابة المهندسين: إطلاق مشاريع خيرية تستهدف 750 مهندساً

غزة- الرأي

أطلق صندوق الخير في نقابة المهندسين في محافظات غزة ، خطة عمله خلال شهر رمضان المبارك، تركز على تنفيذ أربعة مشاريع خيرية جديدة تستهدف (750) مهندس ومهندسة من المعطلين عن العمل والفقراء والخريجين الجدد.

وقال المهندس عماد الحوراني أمين صندوق النقابة المركزي ورئيس صندوق الخير، إن هذه المشاريع الخيرية تأتي لسد بعض احتياجات المهندسين المعطلين عن العمل والفقراء وهي جزء من سلسلة مشاريع مستمرة من أجل الوقوف بجانب المهندسين المعسرين، ولتلبية بعض احتياجاتهم الصعبة .

وأضاف م.الحوراني أن صندوق الخير قام بتنفيذ (9) مشاريع منها مساعدات نقدية بقيمة (150,946)  شيكل، ومساعدات عينية بقيمة (180,030) شيكل.

وأضاف الحوراني أن اختيار المستفيدين يتم وفقاً لمعايير موحدة من البرنامج المحوسب ، ويقوم البرنامج بتصدير قائمة المسجلين الذين تنطبق عليهم الشروط، مضيفاً أن لكل مشروع معايير مناسبة تضمن إفادة أكبر قدر من المهندسين أصحاب الحاجات.

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صندوق الخير في نقابة المهندسين يطلق مشاريع خيرية برمضان

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