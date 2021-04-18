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الصحة: إجراء 398 عملية جراحية لمصابي كورونا منذ بداية 2021

18 نيسان / أبريل 2021 01:22

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الطواقم الطبية داخل المستشفيات أجرت 398 عملية جراحية لمرضى فيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الربع الاول من العام 2021.

وذكرت الوزارة في تقريرها الربعي الصادر عن خدمات المرضى بالإدارة العامة للمستشفيات، أنه تم تسجيل 11 ولادة طبيعية  لسيدات مصابات بفيروس كورونا، اضافة الى اجراء عمليتين قيصريتين.

وأظهر التقرير إجراء 12438 مسحة PCR للمرضى داخل المستشفيات، فيما قدمت الطواقم الطبية 6308 جلسة غسيل كلوي للمرضى المصابين بـ "كوفيد 19".

 وبين أن عدد المترددين على خيمة الفرز داخل المستشفيات أكثر من 232 حالة.

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