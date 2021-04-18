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الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق بشكل فوري

18 نيسان / أبريل 2021 01:36

القدس المحتلة- الرأي

استدعت قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني للتحقيق بشكل فوري.

بدورها أفادت مصادر محلية بالقدس المحتلة بأن قوات الاحتلال طلبت من الشيخ الكسواني الحضور فورا للتحقيق في غرفة 4 التابعة لمخابرات الاحتلال في القدس.

وأشارت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستدعي فيها الاحتلال الشيخ الكسواني.

يشار أن مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيداً ملحوظاً من سلطات الاحتلال، حيث قمعت قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي تواجد الشبان في البلدة القديمة، وشهدت باحات المسجد الاقصى اقتحامات متكررة واعتقال شبان من داخل المسجد، فيما تسمح سلطات الاحتلال للعشرات من المستوطنين باقتحام الأقصى وأداء طقوس تلمودية.

وخلال الآونة الأخيرة يسعى الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، بمنع المواطنين من التواجد فيه والاقتصار على الصلاة فقط وإخلائه بهدف قطع الترابط بين المسجد والفلسطينيين.

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