"الأشغال" و"سلام" توقعان مذكرة إنشاء عمارات سكنية شمال القطاع

غزة - الرأي

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وجمعية سلام للإغاثة والتنمية مذكرة مشروع إنشاء عمارات سكنية لإيواء الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة في محافظة شمال قطاع غزة، بتمويل من مؤسسة ACT اندونيسيا.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، إن مشروع إسكان السلام في جباليا هو أحد مشاريع الإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ويتكون من 7 عمارات سكنية ومرافق عامة ومناطق خضراء، وسيتم في المرحلة الأولى إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 5 طوابق تضم 20 وحدة سكنية بمساحة 80 متر مربع للشقة.

وأضاف سرحان ستقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد المخططات الهندسية للعمارات السكنية واستكمال إجراءات طرح العطاء والإشراف على التنفيذ ، مقدما شكره لمؤسسة ACT الأندونيسية على تمويل هذا المشروع .

ومن جهته، ثمّن مدير جمعية سلام للإغاثة والتنمية يعقوب سلمان جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان وتعاونها في هذا المشروع، مقدمه شكره لمؤسسة ACT الاندونيسية، مؤكدا على أن هذا المشروع يأتي لدعم أهالي غزة المحاصرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .