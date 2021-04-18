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لجنة الانتخابات تبدأ في تدريب نحو 200 مراقب لعملية الاقتراع

18 نيسان / أبريل 2021 03:12

جانب من التدريب
جانب من التدريب

فلسطين المحتلة - الرأي

بدأت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأشارت اللجنة أنها ستعقد على مدار هذا الأسبوع خمس ورش تدريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة قرابة 200 مراقب محلي معتمد.

وأوضح المتحدث باسمها فريد طعم الله، أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار إطلاع ممثلي هيئات الرقابة المحلية المعتمدة على التفاصيل التي تهم عملهم، وتمكنهم من القيام بواجبهم بالرقابة على الانتخابات التشريعية 2021.

وأشار إلى أن التدريبات تشتمل إطلاع المراقبين على حقوقهم والتزاماتهم خلال الرقابة على سير العملية الانتخابات، إضافة إلى توضيح آليات تقديم الشكاوى للجنة ومتابعتها.

وسبق أن اعتمدت اللجنة 70 مؤسسة محلية للرقابة على العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولديها أكثر من 8800 مراقب، إلى جانب حوالي 300 مراقب دولي من 20 هيئة ومنظمة حكومية وغير حكومية وإقليمية ودولية، علما أن استقبال طلبات اعتماد المراقبين للانتخابات التشريعية مستمر حتى الخامس عشر من أيار المقبل.

يذكر أنه من المقرر انطلاق مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية 2021 نهاية الشهر الحالي، على أن يجري الاقتراع يوم السبت 22/5/2021، ويسبقه بيومين الاقتراع المسبق لقوى الأمن.

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