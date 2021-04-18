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مشعل: المقاومة ستجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى

18 نيسان / أبريل 2021 03:22

خالد مشعل
خالد مشعل

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد قائد حركة حماس في إقليم الخارج خالد مشعل، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرج عن الأسرى في سجونه إلا مكرهًا عبر المقاومة التي بدورها ستجبره على ذلك.

ولفت "مشعل" خلال حديث عبر فضائية الأقصى في يوم الأسير، إلى أن قضية الأسرى هي من أولويات حركة حماس وجميع الفصائل والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حركته ستضاعف من جهدها لحرية الأسرى والأسيرات.

وأضاف "أنا واثق من أن أسرانا سيرون النور قريبًا"، مشيرًا إلى أن هناك عزم جديد من أجل ولادة جديدة لحرية الأسرى وتسخير كل الطاقات للوقوف إلى جانبهم.

ودعا إلى تسخير كل الطاقات من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وإنهائها عبر الإفراج عنهم، ونقل رسالتهم إلى كل المنابر الإقليمية والدولية، معتبرًا ذلك مهمة أساسية لحماس والفصائل بأكملها لضمان حريتهم.

وطالب رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج السفارات الفلسطينية ببذل الجهد الكبير في هذه القضية على المستوى العالمي.

ودعا إلى تفعيل المقاومة في الضفة الغربية باعتبارها هي التي تحرر الأرض والأسرى وتمنح الشعب الفلسطيني السيادة وتنهي معاناته.

وأكد أن حماس تريد المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وفق رؤية ومنظومة وطنية كاملة تكون على كافة المسارات.

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