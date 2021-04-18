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شركة كهرباء غزة تطلق حملة خصومات لكافة الاشتراكات

18 نيسان / أبريل 2021 03:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أطلقت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة حملة خصومات جديدة لكافة أنواع الاشتراكات.

وقال الشركة في بيان لها الأحد، إن نسبة الخصومات تصل إلى 25% من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير للاشتراكات المترصد عليها ديون.

ونوهت الشركة إلى أن جميع الاشتراكات سيستفيد من الحملة، مبينة أنه يجب دفع المبلغ المتبقي بعد الخصم دفعة نقدية واحدة، والتحويل للسداد الآلي أو الدفع المسبق.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب عن 1000 شيكل بعد خصم غرامات التأخير، منوهة إلى أنه لا يمنح الخصم على الفاتورة الشهرية الأخيرة في حال عدم وجود متأخرات عليها.

ولفتت الشركة إلى أنه يستثني من الحملة الجديدة المشتركين الذين استفادوا من الخصم بعد تاريخ 1/1/2018

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