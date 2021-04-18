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الاحتلال يتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات

18 نيسان / أبريل 2021 06:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل طلب دخول بعثة تابعة له إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقبة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد في فلسطين، شادي عثمان، قوله: "المطلوب من إسرائيل حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين تسهيل إجراء الانتخابات، بما يشمل وصول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه".

وأضاف "إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم، ولم تعطي أي رد على إمكانية دخول البعثة المكونة من 4 أشخاص".

وأكد أن المحاولات مستمرة كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن، معلناً عن العمل على خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض.

وأوضح أن مهمة البعثة التحضيرية؛ تتمثل بالإعداد اللوجستي والترتيبات المطلوبة لحضور بعثة أخرى موسعة لم يتم حتى الآن تقديم طلب لحضورها.

وتابه "البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم الاقتراع بأسبوع، وتضم عادة عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين".

وحول إمكانية عدم حضور البعثتين التحضيرية والموسعة، جراء تأثر حركة الطيران بتفشي فيروس كورونا، قال عثمان: "نحاول أن تكون هناك خطط أخرى لمراقبة الانتخابات".

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