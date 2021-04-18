الاحتلال يخطر بوقف الترميم في المقبرة الإسلامية شرق يطا

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بوقف العمل والبناء في المقبرة الإسلامية شرق يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت تجمع الديرات شرق مدينة يطا، وأخطرت بوقف العمل والصيانة في المقبرة، مهددين أنه في حال الاستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفيذ أمر إزالة للمقبرة بشكل سريع.

وأوضحت المصادر أن هذه المقبرة ليست جديدة، ويستخدمها الأهالي لدفن موتاهم منذ سنوات طويلة، وتخدم عدداً من التجمعات في منطقة المسافر، والأعمال التي يتم تنفيذها هي أعمال صيانة وإضافة لعدد من القبور.