طفرة كورونا الهندية تثير القلق فى بريطانيا وسط مخاوف من مقاومتها اللقاحات

عبر أحد العلماء البارزين ببريطانيا، عن شعوره "بقلق بالغ" بشأن سلالة كوورنا المتحورة B.1.617 ، التى تم اكتشافها لأول مرة في الهند، بعد أن تم رصد السلالة الجديدة 77 مرة في المملكة المتحدة، ووفقا لتقرير موقع ديلى ستار البريطانى، حيث قال البروفيسور داني ألتمان ، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، إن السلالة الهندية من فيروس Covid-19 قد تقاوم اللقاحات و"تعرقل خطة الهروب البريطانية" من الإغلاق.

وأضاف دانى ألتمان لموقع ديلى ستار: "أعتقد أننا يجب أن نشعر بقلق بالغ حيال ذلك".

وقال أيضًا إنه وجد أنه من "المحير" أن الهند لم تكن مدرجة بالفعل على "القائمة الحمراء" للمملكة المتحدة للبلدان، مما يعني أن الأشخاص القادمين من دول "القائمة الحمراء" يخضعون لحجر صحي فندقي.

وفي الهند ارتفعت معدلات إصابات كورونا إلى أكثر من 174000 حالة وفاة و 14 مليون حالة مؤكدة، بينما قال ألتمان أن المتغير الهندي لوحظ في نسبة عالية من الحالات الإيجابية في الهند.

وفي المملكة المتحدة ، تراجعت الإصابات بـ كورونا إلى أدنى مستوى لها منذ الخريف ، وفقًا لأحدث الأرقام، بينما خففت كل من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية القيود الأسبوع الماضى.

وقال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا ، إن البديل الهندي مثير للقلق، مضيفا لصحيفة التايمز: "يتمثل الشاغل الأكبر في المتغير الهندي في احتمال وجود طفرتين في الهروب، وإذا كان هذا هو الحال ، فقد يكون أكثر مقاومة للقاح من البديل الجنوب أفريقي، والذي نعرف أنه مقاوم جزئيًا ".