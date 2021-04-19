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5 نصائح لوقاية نظارتك من الضباب أثناء ارتداء الكمّامة

19 نيسان / أبريل 2021 05:02

5 نصائح لوقاية نظارتك من الضباب أثناء ارتداء الكمّامة
5 نصائح لوقاية نظارتك من الضباب أثناء ارتداء الكمّامة

كريم الحلاقة

خيار آخر هو استخدام كريم الحلاقة على عدسات النظارات. ضع القليل من كريم الحلاقة على العدسات. باستخدام قطعة قماش ، افركها على جانبي العدسة، ثم اتركه للحظة قبل غسله بالماء الدافئ.

استخدم كمّامة مختلفة

هل هذه النصائح لا تفيدك ؟ قد يكون الأمر أن كمامتك لا تتناسب مع أنفك. اشترِ كمامة بها شريط معدني في الأعلى يمكنك تشكيله على شكل أنفك. هذا يمنع الكثير من الهواء الدافئ من الخروج من الكمامة.

ارتدِ كمامتك بشكل صحيح

قد تحتاج بعض الوقت لتعتاد على ذلك والكثير من الأشخاص لا يرتدون كماماتهم بشكل صحيح حتى الآن. حاول وضع الكمامة في أقرب مكان ممكن من عينيك مع ارتدائها في أدنى مستوى ممكن على الأنف. هذه طريقة أخرى لمنع تضبيب النظارات بالسرعة.

لا تلمس نظارتك كثيرًا

بالنسبة لبعض الناس ، عادة ما يلمسون نظاراتهم باستمرار. عند ارتداء الكمامة ، حاول القيام بذلك بأقل قدر ممكن. سيمنع هذا أيضًا الهواء الدافئ من الوصول إلى العدسات بعد لمس نظارتك.

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