أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.28 شيكل
الدينار الاردني:4.62 شيكل
اليورو الاوروبي:3.92 شيكل
الجنيه المصري:0.20 شيكل
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19 نيسان / أبريل 2021 09:30
فلسطين المحتلة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.28 شيكل
الدينار الاردني:4.62 شيكل
اليورو الاوروبي:3.92 شيكل
الجنيه المصري:0.20 شيكل
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