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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

19 نيسان / أبريل 2021 09:30

فلسطين المحتلة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:

الدولار الامريكي:3.28 شيكل
الدينار الاردني:4.62 شيكل
اليورو الاوروبي:3.92 شيكل
الجنيه المصري:0.20 شيكل

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