أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

05:14المجلس الأعلى للرياضة يشرف على مشروع تطوير صالة غزة الرياضي

09:17النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2808)الاثنين19/4/2021

09:20النائب العام يستقبل وفداً من مؤسسة الشيخ احمد ياسين الدولية

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