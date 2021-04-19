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الاحتلال يعتقل قياديا بحماس من طولكرم

19 نيسان / أبريل 2021 10:02

القيادي بحماس عدنان الحصري
القيادي بحماس عدنان الحصري

طولكرم - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، الأسير المحرر والقيادي البارز في حركة "حماس" عدنان الحصري (56 عاما) بعد مداهمة منزله في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنزل، وصادروا كافة أجهزة الاتصال من أفراد العائلة.

"الحصري" أسير محرر أمضى ما يزيد عن 12 عامًا في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل بضعة أشهر بعد اعتقال إداري دام 15 شهرًا.

وخاض القيادي الحصري إضرابًا عن الطعام عام 2014 خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوما متواصلة مع مئات من الأسرى الإداريين احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري.

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