وكالة الرأي الفلسطينية إتلاف أكثر من نصف طن من التمر الفاسد بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم مدير عام شرطة المرور"شحادة" لتعاونه مع الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تدشن محطة لإنتاج الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل قياديا بحماس من طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يرفض.. كبار أوروبا تعلن إطلاق دوري السوبر الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية بغلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ذروة الموجة الحارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من مؤسسة الشيخ احمد ياسين الدولية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن جهود تعزيز مواجهة كوفيد 19

"الصحة" تدشن محطة لإنتاج الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي

19 نيسان / أبريل 2021 10:19

"الصحة" تدشن محطة لإنتاج الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

دشنت وزارة الصحة محطة انتاج الاكسجين بجمع الشفاء الطبي ضمن جهود تعزيز مواجهة جائحة كوفيد 19 ، ومشروع الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن كوفيد 19 في قطاع غزة وبتبرع من جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP وتمويل من الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة .


وأظهر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، أهمية هذه المحطة الجديدة والتي تأتي في الوقت الذي نمر في عين العاصفة واشتداد الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 وبالتالي ازدياد معدل امدادات الاكسجين في أقسام العناية المركزة للحالات الخطيرة والحرجة.

وأضاف  أن الوزارة تسعى وبكل طاقاتها وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة الداعمة الى رفع جهوزية المرافق الصحية المخصصة لتقديم الرعاية السريرية للمرضى، وتمكين الطواقم الصحية من تقديم الخدمة المناسبة .

كما وتوجه د. أبو الريش بالشكر والتقدير الى جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP و الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة على هذا الدعم المقدر والاستجابة الى الاحتياجات الصحية .


بدورها أشارت مدير مكتب جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP  فكر شلتوت،  الى أن المحطة ستساعد وبشكل كبير من تلبية احتياجات أقسام العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي من أجل تقديم الرعاية الطبية لمصابي كوفيد وانقاذ حياتهم ، موضحة أن المشروع يأتي في اطار المتابعة المستمرة والمتواصلة مع وزارة الصحة في تعزيز جهوزية عمل الأقسام .


فيما ذكر مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمدين أن القدرة الانتاجية للمحطة الجديدة والتي تم توريدها ضمن 3 محطات أخرى تبلغ 470 لتر في الدقيقة ، ما يمثل تعزيز الطلب على الأكسجين في ظل ارتفاع عدد الاصابات في قطاع غزة .


الى ذلك قال مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج، إن المحطة الجديدة تأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية وفق تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة ، ومحصلة لعمل مشترك مع الجهات المانحة وخاصة جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP و الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة.


وشارك في مراسم الافتتاح مدير الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة في غزة السيد نويل تسيكوراس ، وعدد من المدراء العامون ومدراء الدوائر بالوزارة ووسائل الاعلام .

175356411_2872217913056051_5115715448909973464_n 175293146_2872217829722726_1236249178468594530_n 174682445_2872217879722721_8210380090426107635_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

صندوق الخير في نقابة المهندسين يطلق مشاريع خيرية برمضان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟