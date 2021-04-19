وكالة الرأي الفلسطينية إتلاف أكثر من نصف طن من التمر الفاسد بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم مدير عام شرطة المرور"شحادة" لتعاونه مع الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تدشن محطة لإنتاج الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل قياديا بحماس من طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يرفض.. كبار أوروبا تعلن إطلاق دوري السوبر الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية بغلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ذروة الموجة الحارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من مؤسسة الشيخ احمد ياسين الدولية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

16 وفاة و998 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

19 نيسان / أبريل 2021 10:48

غزة – الرأي

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة ملخص تقرير الحالة الوبائية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2344 فحصا مخبريا.

وفيما يلي أرقام الحالة الوبائية في القطاع:

تعافي 1550 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

16 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

 اجمالي تراكمي للمصابين 91086 اصابة

 اجمالي الحالات النشطة 19610 حالة

اجمالي المتعافين 70699 حالة 

 اجمالي الوفيات 777 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 415 حالة.

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 301 حالة.


التطعيمات/
 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

 اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 33213 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

صندوق الخير في نقابة المهندسين يطلق مشاريع خيرية برمضان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟