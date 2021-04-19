16 وفاة و998 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة ملخص تقرير الحالة الوبائية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت الوزارة 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2344 فحصا مخبريا.
وفيما يلي أرقام الحالة الوبائية في القطاع:
تعافي 1550 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
16 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
اجمالي تراكمي للمصابين 91086 اصابة
اجمالي الحالات النشطة 19610 حالة
اجمالي المتعافين 70699 حالة
اجمالي الوفيات 777 حالة وفاة
اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 415 حالة.
اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 301 حالة.
التطعيمات/
اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.
اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 33213 شخص
حفظ الله شعبنا وحماه