إطلاق صندوق وقفي للمشاريع الطبية في فلسطين

غزة- الرأي

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا عن إطلاق صندوق وقفي لضمان ديمومة المشاريع الطبية الريادية في فلسطين عبر لقاء إلكتروني - بحكم ظروف جائحة كورونا .

وافتتح اللقاء د. رياض مشارقة رئيس التجمع، مذكراً أن هذا الصندوق الوقفي حلقة مهمة في مسلسل المشاريع التي يشرف عليها تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا .

وأضاف أن الهدف الاساس من هذا الصندوق هو المساهمة في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته وذلك عبر تغيير الواقع الصحي في مجتمعنا استراتيجيا, بحيث يمكن المجتمعات المنكوبة بشكل عام من الاعتماد على كوادرهم الطبية في التصدي للأمراض

وعلاجها من خلال برامج الدعم الطبي المستمر وتوفير المستلزمات والتدريب وغيرها من ضروريات دعم القطاع الصحي.

وأكد مشارقة ان خدمة لهذا الهدف سيخصص ريع هذا الصندوق لـدعم مشاريع التنمية الصحية، وتجهيز مختبرات التدريب، والبحث العلمي، وبرامج التدريب والتعليم الصحي في مختلف أماكن التواجد الفلسطيني.



ووجه في الحفل الداعية المعروف د. محمد راتب النابلسي كلمة أشار بها إلى أن الوقف في المجال الصحي من أهم مجالات الإنفاق إن لم يكن أهمها لما يترتب على تراجع الوضع الصحي من ضرر فادح على باقي المجالات محذرا من مغبة عدم التعاون في مثل هذه المشروعات.



وأشار رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس د. عكرمة صبري إلى أهمية دفع زكاة المال لمثل هذا المشروع الوقفي الرائد وأن أي صدقة تقدم له هي من باب الصدقة الجارية.



بدوره أثنى مؤسس المعهد الدولي للوقف الإسلامي د. سامي الصلاحات، على الفكرة مبينا تقدم المسلمين تاريخيا في المجال ولكن نوه بنفس الوقت إلى تقدم الدول الغربية حاليا وتحديدا بريطانيا في الوقف الطبي داعيا لاستلهام عظم الماضي وأفضل تجارب الحاضر للنهوض مجددا بالوقف الطبي عبر مشروع وقف حياة وما شابهه من مشروعات.



وأكد الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الدوحة على أهمية مشروع الوقف داعيا الجميع لدعمه والتعريف به والتبرع له.



وفي كلمتها قالت نائب رئيس التجمع د.غادة أبو عيشة إن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا حريص منذ تأسيسه عام 2008 على العناية بتطوير كفاءة الكوادر الطبية في فلسطين وتحسين مستوى الأجهزة والخدمات الطبية المقدمة بشكل مستمر.



وقدم الفنان رشيد غلام، أكثر من وصلة فنية خلال الحفل نالت استحسان الجمهور، هذا وقد قدم البرنامج الإعلامي عدنان حميدان الذي دعا لجمع مليون دولار خلال شهر رمضان الحالي لصالح هذا الصندوق حتى يتمكن من تلبية المشروعات الموجودة على خطته.