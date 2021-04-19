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الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس المحتلة

19 نيسان / أبريل 2021 02:08

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابا من بلدة عقابا شمال طوباس المحتلة.

وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الاحتلال اعتقل الشاب علي ثلجي أبو عرة (24 عاما)، أثناء محاولته الوصول إلى أراضي 48.

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