الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابا من بلدة عقابا شمال طوباس المحتلة.
وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الاحتلال اعتقل الشاب علي ثلجي أبو عرة (24 عاما)، أثناء محاولته الوصول إلى أراضي 48.
عاجل |
19 نيسان / أبريل 2021 02:08
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابا من بلدة عقابا شمال طوباس المحتلة.
وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الاحتلال اعتقل الشاب علي ثلجي أبو عرة (24 عاما)، أثناء محاولته الوصول إلى أراضي 48.
15:02هيئة المعابر تنشر تنويهًا بخصوص عمل المعبر خلال رمضان
14:486 ألاف عملية جراحية تنجزها الصحة بغزة خلال الربع الأول لـ2021
14:23الصحة برام الله: 30 وفاة و1529 إصابة بالكورونا في فلسطين
13:34الطلبة من أبناء الأسرى يناشدون العالم بإطلاق سراح آبائهم
13:27اللجنة: إجراء الانتخابات بالقدس موضوع سياسي وليس فني