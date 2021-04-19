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الصحة برام الله: 30 وفاة و1529 إصابة بالكورونا في فلسطين

19 نيسان / أبريل 2021 02:23

الضفة المحتلة-الرأي:

 أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الإثنين، تسجيلها 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2023 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة ، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 وفاة في الضفة الغربية: طوباس 2، طولكرم 2، جنين 1، نابلس 2، الخليل 2، قلقيلية 1، بيت لحم 4، إضافة لتسجيل 16 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 30، سلفيت 25، طولكرم 48، جنين 83، نابلس 124، الخليل 84، قلقيلية 15، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 84، بيت لحم 17، ضواحي القدس 8، وقطاع غزة 998.

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 17، سلفيت 2، طولكرم 19، جنين 87، نابلس 110، الخليل 21، قلقيلية 35، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 134، بيت لحم 35، ضواحي القدس 3، قطاع غزة 1550.

ولفتت إلى وجود 167 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 472 مريضا، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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