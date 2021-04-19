الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية

فلسطين المحتلة - الرأي

شرعت شركات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بأعمال توسعة وبناء وحدات جديدة في مستوطنة "مسكيوت" في منطقة الأغوار الشمالية.

وذكرت مصادر محلية أن شركات عاملة في المستوطنات بدأت بأعمال بناء في 23 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وبينت المصادر أن حكومة الاحتلال كانت قد صادقت بتاريخ 24/10/2020 على طلب مجلس المستوطنات ببناء هذه الوحدات.

وأوضحت أن أعمال التوسعة والبناء في هذه المستوطنة المذكورة تأتي في سياق دعم حكومة الاحتلال لسياسة البناء الاستيطاني.