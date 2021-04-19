وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر تنويهًا بخصوص عمل معبر رفح برمضان وكالة الرأي الفلسطينية 6 ألاف عملية جراحية تنجزها الصحة بغزة خلال الربع الأول لـ2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 30 وفاة و1529 إصابة بالكورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تعلن نتائج المتقدمين للوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الطلبة من أبناء الأسرى يناشدون العالم بإطلاق سراح آبائهم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: منع استخدام المراوح والمكيفات في المساجد وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة: إجراء الانتخابات بالقدس موضوع سياسي وليس فني وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية

19 نيسان / أبريل 2021 04:01

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

شرعت شركات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بأعمال توسعة وبناء وحدات جديدة في مستوطنة "مسكيوت" في منطقة الأغوار الشمالية.

وذكرت مصادر محلية أن شركات عاملة في المستوطنات بدأت بأعمال بناء في 23 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وبينت المصادر أن حكومة الاحتلال كانت قد صادقت بتاريخ 24/10/2020 على طلب مجلس المستوطنات ببناء هذه الوحدات.

وأوضحت  أن أعمال التوسعة والبناء في هذه المستوطنة المذكورة تأتي في سياق دعم حكومة الاحتلال لسياسة البناء الاستيطاني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟