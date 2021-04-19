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الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" ويشرد أهلها للمرة 186

19 نيسان / أبريل 2021 05:55

قرية العراقيب خلال عمليات هدم سابقة
قرية العراقيب خلال عمليات هدم سابقة

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب المحتل، للمرة 186 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من شرطة الاحتلال اقتحمت القرية وشردت الأهالي، في الأجواء شديدة الحرارة التي تسود فلسطين المحتلة، وفي ظل شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت القرية خمس مرات منذ بداية 2021، ويعود الأهالي ويبنون مساكنهم ويصرون على الصمود في أراضيهم رغم التنكيل الذين يتعرضون له.

وتتعرض قرية العراقيب للهدم من جانب سلطات الاحتلال، منذ عام 2000، حيث تحاول سلطات الاحتلال دفع الفلسطينيين للهجرة منها، وهو ما يرفضونه ويواصلون الصمود في أرضهم.

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