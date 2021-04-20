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هنية يهاتف عباس ويؤكدان أن القدس في قلب الانتخابات

20 نيسان / أبريل 2021 12:48

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية"، رئيس السلطة "محمود عباس"، حيث جرى نقاش موسع حول تطورات العملية الانتخابية والجهد المشترك وطنيًا الذي بذل على هذا الصعيد، سواء الحوار الوطني أو التحضيرات والترتيبات التي تسير على قدم وساق.

وأكد هنية على توفر ثلاثة عناصر شكلت المشهد الراهن، متمثلة بالقرار السياسي عبر المراسيم، وقرار الفصائل والإرادة الشعبية عبر التسجيل، والمناخ الديمقراطي عبر القوائم، إلى جانب الحاضنة الإقليمية، ما يستوجب المضي قدمًا في إنجاز هذا المسار الوطني حتى النهاية، واستكمال العملية الانتخابية في مساراتها الثلاثة، بدءًا بالمجلس التشريعي، ثم الرئاسة، وصولًا إلى المجلس الوطني.

وتركز الحديث خلال الاتصال على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ترشيحًا وانتخابًا، واعتبارها معركة، وعدم إعطاء الاحتلال أي فرصة للتشويش على مسار الانتخابات، أو فرض وشرعنة احتلاله للمدينة بما يتطلب المضي في إجراء الانتخابات وبلا تردد.

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