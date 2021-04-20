الصحة تطلع وجهاء ومؤسسات حقوقية على تطورات الخدمة الصحية

غزة- الرأي

نظمت وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة، جولة ميدانية للوجهاء والمؤسسات الحقوقية؛ للاطلاع على تطورات الخدمة الصحية المقدمة بمجمع الشفاء الطبي.

و قدم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، شرحاً تفصيلياً حول أبرز التطورات التي شهدها المجمع والمشاريع المنفذه وما عكسته من تعزيز جودة الخدمة الصحية المقدمة، اضافة الى الخدمات التخصصية الجديدة التي يقدمها أكبر مجمع صحي في فلسطين .



كما وأشار د. أبو سلمية الى الجهود التي يقدمها المجمع خلال جائحة كوفيد 19، والتوسعات التي تم اقرارها في اطار استيعاب الحالات التي تحتاج الى رعاية سريرية تخصصية ودخول الى أقسام العناية المركزة، ورفع قدرة الطاقم كما ونوعا .



وثمن د. أبو سلمية للحضور هذه الزيارة والاهتمام بالاطلاع على تطورات الخدمة والمشاريع القائمة في المجمع، داعيا اياهم أن يكونوا دعما واسناداً بالجهود الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وأن ينقلوا رسالة المجمع الى المجتمع بما يعزز الحاضنة المجتمعية التي ترتقي بقاعدة الخدمة الصحية مسئولية مجتمعية .



الى ذلك أوضح مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين جملة من عناوين المشاريع التي شهدها المجمع خلال السنوات الماضية وما شكلته من رافعة نوعية في تطوير الخدمة سواء في الجراحات أو أقسام المبيت والمختبر وغرف العمليات وقسم الكلية الصناعية وزيادة عدد الأسرة وتحسين بيئة تقديم الخدمة .



وخلال الجولة استعرض مدير مستشفى الجراحة د. مروان ابو سعدة عناوين العمل بالمجمع وما شهده مستشفى الجراحات من اضافات تخصصية عملت على التخفيف من معاناة المرضى واجراء العمليات الكبرى بكل مهارة بأيدي كوادر فلسطينية برز دورها خلال الاعتداءات المحتل ومسيرات العودة، وسلة التجهيزات التشخيصية التي وفرت التشخيص الدقيق للمرضى .



بدوره قدم مدير مستشفى الولادة د. مهدي حرز الله شرحا حول مبنى الولادة الجديد وما يشكله من اضافة نوعية، وما يضمه المبنى الجديد من سعة سريرية تبلغ 129 سرير وتجهيزات طبية مختلفة .



وأعرب الوفد الزائر عن ارتياحه بحجم العمل والجهود التي تبذل بالمجمع من كافة الكوادر الصحية ما يبعث في قلوبنا جميعا الاطمئنان بأن صحتنا في أيدي أمينة قادرة على تحقيق الانجاز في مختلف الظروف .