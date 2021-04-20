التنمية تقدم إغاثة عاجلة لمنزل تعرض لحريق في أبراج الكرامة بغزة

غزة- الرأي

لبت وزارة التنمية الاجتماعية، نداء إستغاثة من أسرة المواطن( م.ف) والذي يقطن في أبراج الكرامة في محافظة شمال غزة.



حيث تم إحتراق منزله بالكامل ولم يعد يملك مأوى له ولأسرته كبيرة العدد، حيث يقطن هو ونجله وأسرهم في هذا المنزل.



وقامت طواقم الوزارة بالوصول إليه والوقوف على احتياجاتهم الأساسية، وقدمت إغاثة عاجلة له ولنجله تمثلت في فرشات، وحرامات ، وشراشف وحصير وطردوداً غذائية و ملابس ومخدات وأدوات مطبخ .



كما تم توفير مبلغ نقدي كمساعدة لهم في شهر رمضان الفضيل.

وأكد وزارة التنمية أن تلك المساعدة العاجلة تأتي للتخفيف عن كاهل الأسرة في مواجهة تبعات الحريق.