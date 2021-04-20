إليك 7 زيوت أساسية لتهدئة الالتهابات والحكة



هناك العديد من أنواع الطفح الجلدى التى تسببها عوامل متعددة، حيث أصبح ظاهرة شائعة خاصة فى فصل الصيف، وقد يكون ناتجًا عن الحساسية أو الجرح أو اللدغة أو لدغة الحشرات أو الحرارة المرتفعة أو العدوى أو الحكة بسبب حرارة الصيف والتعرض لأشعة الشمس والحروق التى تسببها، ويعتبر استخدام الزيوت الأساسية من أكثر الطرق فعالية للتحكم فى الطفح الجلدى لأن بعض الزيوت تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".



أنواع الزيوت الأساسية لديها القدرة على علاج الطفح الجلدى:

1- زيت النعناع



يمكن استخدام زيت النعناع لجميع أنواع الطفح الجلدى لتخفيف الالتهاب حيث يحتوى على المنثول الطبيعى الذى له تأثير مسكن للجلد المتهيج.



2- زيت اللافندر



أثبت زيت اللافندر فعاليته لسنوات عديدة فى تخفيف الألم وكذلك تهدئة الطفح الجلدى والالتهابات كما أنه يساعد فى تقليل احمرار الجلد الناجم غالبًا عن التهيج واسمرار البشرة.



3- زيت البابونج



يحتوى على مادة الآزولين المعروفة بترطيب البشرة المتهيجة والحكة، كما أنه جيد لتقليل الالتهابات الناتجة عن جميع أنواع الطفح الجلدى.



4- زيت المسك



هو الأكثر فعالية لعلاج طفح الجلد الحرارى لأنه يحتوى على خصائص قلوية تساعد على توازن الزيت فى الجلد، كما أنه يرطب البشرة ويساعد فى التعافى بشكل أسرع من مشاكل التهاب الجلد.



5- زيت عشبة الليمون والزعتر



إنه زيت أساسى فعال يعمل بشكل جيد للغاية لعلاج لدغات الحشرات، كما أن له خصائص قابضة طبيعية تساعد فى الشفاء أيضًا.



6- زيت الأوكالبتوس



يمكن استخدامه لجميع أنواع الطفح الجلدى إنه فعال بشكل خاص فى توفير الرطوبة للطفح الجلدى المتهيج وتهدئة الحكة المؤلمة.



7- زيت خشب الصندل



يعتبر خشب الصندل عنصرًا رئيسيًا فى المساعدة فى علاج الطفح الجلدى المزعج والمثير للحكة.