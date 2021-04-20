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انحسار موجة الحر وانخفاض على درجات الحرارة اليوم

20 نيسان / أبريل 2021 09:36

رام الله- الرأي

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، انحسار الموجة الحارة، وقالت إن انخفاضاً ملموساً سيطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وبقاء الجو حارا نسبيا إلى حار ومغبراً أحياناً، وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبياً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس تنبأت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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