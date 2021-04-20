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الصحة برام الله: 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل قريبًا

20 نيسان / أبريل 2021 09:52

رام الله - الرأي:

 قالت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، إن مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف جرعة من لقاحات فايزر وسبوتنيك، وتم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريباً.

وأضافت الكيلة في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات؛ بسبب إضراب الأطباء والممرضين وقلة عدد الفحوصات التي تجري، مضيفة: نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في القطاع وليس فقط استرازنيكا.

ولفتت الكيلة إلى إن اجتماعاً سيعقد عبر الزوم مع الشركات المزودة للقاحات من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم، معربة عن أملها بان تصل اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

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