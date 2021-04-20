تعليم غرب غزةيتفقد مراكز مشروع التمكين والتميز

غزة-الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية و التعليم غرب غزة مراكز مشروع التمكين والتميز الخاصة بطلبة الثانوية العامة التابعة للمديرية، وضم الوفد د. عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم، و د. جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

و أوضح أ بوعلي أن هذا المشروع يهدف الى تمكين الطالب من خلال رفع كفاءته العلمية والمعرفية الأمر الذي يوصله لمرحلة التميز والابداع في التحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على تذليل العقبات وتسخر كل إمكاناتها وطاقاتها لإنجاح هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية.

ونوه مدير التعليم الى ضرورة المحافظة على إجراءات السلامة والوقاية داخل الفصول من قبل الطلبة وإدارة المدرسة حفاظاً على سلامة المعلم والطالب، داعياً الطلاب لبذل مزيد من الجهد والاجتهاد متمنيا لهم دوام التفوق و النجاح.

الجدير بالذكر أن مشروع التمكين والتميز مبادرة أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي بهدف الارتقاء بأداء طلبة الثانوية العامة علي مختلف مستوياتهم التحصيلية حيث يتمثل البرنامج في تقديم شروحات ودروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي وتدريبهم علي نماذج امتحانات سابقة حيث يقوم على البرنامج نخبة من المعلمين المتميزين.

يشار إلى أن مراكز التمكين والتميز بمديرية غرب غزة هي مدرسة الحرازين الثانوية للبنين، ومدرسة الكرمل الثانوية للبنين، ومدرسة التقوى الثانوية للبنين، ومدرسة بشير الريس الثانوية للبنات، ومدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات، ومدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات.



