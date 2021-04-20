وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس تشيد بأداء إدارة مكافحة المخدرات بتجفيف المنابع وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يجتمع بمديري ومديرات المدارس الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 21 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزةيتفقد مراكز مشروع التمكين والتميز وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطي والاقتصاد يؤكدان على حماية المستهلك والتشدد في الجرائم الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2809) الثلاثاء 20/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وحدات قمع تقتحم سجن "عوفر" وسط توتر شديد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية احذر "واتس آب الوردى" خدعة جديدة لاختراق حسابك على تطبيق التراسل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعافي 1500 حالة

غزة: 21 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

20 نيسان / أبريل 2021 10:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 21 حالة وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4194 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1500 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 92642 إصابة بينها 19645 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 72199 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 798.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 382 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 267.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 33877 شخصًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟