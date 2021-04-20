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الصحة: ندرس تشديد الإجراءات لمواجهة الحالة الوبائية بغزة

20 نيسان / أبريل 2021 11:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قال مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، إن خلية الأزمة بصدد دراسة تشديد الإجراءات لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وذكر ضهير في تصريح لوكالة "الرأي" أن هناك زيادة في الحالات المسجلة في أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس بشكل يومي، متوقعًا تسجيل المزيد خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لمواجهة تصاعد منحنى الوباء بالقطاع، مشيرًا إلى أنها في انعقاد دائم لتقييم الإجراءات.

وبين ضهير، أن نسبة إشغال المستشفيات بمصابي كورونا تقدر من 60% إلى 70%، لافتا إلى أن النسبة الموجبة من إجمالي الفحوصات المخبرية تزيد عن 40%.

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