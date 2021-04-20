الصحة بغزة تدعو من تجاوز 40 عاماً التوجه لتلقي لقاح كورونا

غزة- الرأي

أصدرت وزاره الصحة في غزة بياناً بخصوص استئناف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لفئات عمرية جديدة، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد جائحة كورونا متاح الآن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عام، سواء المسجلين وغير المسجلين على منصة التطعيم الخاصة بالوزارة.

وطالبت الوزارة المواطنين المعنيين، التوجه الى المراكز الصحية التابعة للوزارة لتلقي اللقاح مباشرة، وذلك خلال أيام الاسبوع من السبت الى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً.

وبينت الوزارة أن مراكز التطعيم التي يتوفر بها اللقاح هي:

في محافظة الشمال: عيادة هالة الشوا التابعة للوزارة -عيادة الفاخورة التابعة للوكالة.

محافظة غزة: عيادة صبحة الحرازين- عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عيادة الدرج-عيادة الشاطئ التابعة للوزارة -عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.

محافظة الوسطى: عيادة المغازي وعيادة الدرج وكالة- وعيادة دير البلح التابعة للوزارة.

محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة -عيادة المعسكر وكالة.

محافظة رفح:عيادة رفح الوكالة -عيادة تل السلطان التابعة للوزارة.