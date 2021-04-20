وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس تشيد بأداء إدارة مكافحة المخدرات بتجفيف المنابع وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يجتمع بمديري ومديرات المدارس الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 21 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزةيتفقد مراكز مشروع التمكين والتميز وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطي والاقتصاد يؤكدان على حماية المستهلك والتشدد في الجرائم الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2809) الثلاثاء 20/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وحدات قمع تقتحم سجن "عوفر" وسط توتر شديد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية احذر "واتس آب الوردى" خدعة جديدة لاختراق حسابك على تطبيق التراسل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة بغزة تدعو من تجاوز 40 عاماً التوجه لتلقي لقاح كورونا

20 نيسان / أبريل 2021 11:29

غزة- الرأي

أصدرت وزاره الصحة في غزة بياناً بخصوص استئناف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لفئات عمرية جديدة، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد جائحة كورونا متاح الآن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عام، سواء المسجلين وغير المسجلين على منصة التطعيم الخاصة بالوزارة.

وطالبت الوزارة المواطنين المعنيين، التوجه الى المراكز الصحية التابعة للوزارة لتلقي اللقاح مباشرة، وذلك خلال أيام الاسبوع من السبت الى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً.

وبينت الوزارة أن مراكز التطعيم التي يتوفر بها اللقاح هي:

 في محافظة الشمال: عيادة هالة الشوا التابعة للوزارة -عيادة الفاخورة التابعة للوكالة.

محافظة غزة: عيادة صبحة الحرازين- عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عيادة الدرج-عيادة الشاطئ التابعة للوزارة -عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.

محافظة الوسطى: عيادة المغازي وعيادة الدرج وكالة- وعيادة دير البلح التابعة للوزارة.

محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة -عيادة المعسكر وكالة.

محافظة رفح:عيادة رفح الوكالة -عيادة تل السلطان التابعة للوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟